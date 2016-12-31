(العمل) توقف إطلاق (نطاقات الموزون)

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الرياض- البلاد

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيقاف إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” المقرر إطلاقه في ديسمبر الجاري، وتأجيله إلى أجل غير مسمى.

وكشف وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، أن إيقاف البرنامج جاء استجابة لرغبة قطاع الأعمال.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” الذي يُعد تطويرًا جديدًا لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، ويهدف للقضاء كليًّا على “التوظيف الوهمي”.

ووضعت الوزارة المعايير التي تُساعدها في إنجاح البرنامج، والمتمثلة في نسبة التوطين في المنشأة، ونسبة توطين النساء السعوديات في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، وأجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وهو البرنامج الذي كان سوف يعزز فتح أبواب توطين الوظائف في القطاع الخاص.