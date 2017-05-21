العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(العمل) : نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة لائقة للمواطنين

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(العمل) : نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة لائقة للمواطنين
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جدة ــ واس

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، عن خطة لوزراته تستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة للسعوديين.وقال الغفيص إن برنامج التحول الوطني يتضمن عددا من الأهداف الاستراتيجية الرامية لتطوير مستقبل العمل، وتنويع فرص التوظيف في القطاع الخاص وتشجيع القطاع غير الربحي،

ويأتي من بين هذه الأهداف الهدف الاستراتيجي الثامن الذي يعنى بتوفير فرص عمل لائقة بالمواطنين، ويستهدف ان يكون عدد فرص العمل الإضافية واللائقة المتاحة للسعوديين في القطاع الخاص 1.2 مليون وظيفة.
واشار على هامش افتتاح الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الى ان هذا البرنامج سيعمل على ضمان حصول المواطن والمواطنة على العمل اللائق الذي سيضمن مستقبلا مشرقا للوطن في ضوء رؤية 2030.
وأضاف: المملكة تعمل اليوم من أجل الغد ومن أجل المستقبل بتحدياته وفرصه المتاحة للنهوض بأوطاننا ومواطنينا.

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التصنيف: اقتصاد

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