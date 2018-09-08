محليات

العمل : وجود نشاطين مختلفين في منفذ البيع يلزم المنشأة بالتوطين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / ذو الحجة / 1439 هـ       8 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت أنه في حال وجود نشاطين مختلفين في منفذ البيع فإن صاحب المنشأة ملزم بالتوطين.. وذلك قبل 3 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين منافذ بيع 12 نشاط تجاري.

وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن بداية المرحلة الأولى من توطين منافذ البيع في 12 نشاط تجاري والتي ستبدأ بتاريخ 1/1/1440، ستشمل (محلات السيارات والدراجات النارية، محلات الأواني المنزلية، محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالية).

وحددت وزارة العمل المهن المستثناة لكافة الأنشطة في الدليل الإرشادي الخاص بالتوطين .

وشددت وزارة العمل على أن قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية لا يتعارض مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية ولا مع قرار التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.

ibrahim

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