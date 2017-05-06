العمل و(هدف) يستعرضان برامجهما

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الرياض- البلاد

شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في أسبوع المهنة، الذي انطلقت فعالياته وتستمر حتى الخميس المقبل، بتنظيم من جامعة الملك سعود بالرياض.

وتهدف مشاركة الوزارة و”هدف” في أسبوع المهنة إلى إنشاء حلقة وصل مع خريجي الجامعة، وتقديم الدعم والإرشاد المهني لهم، لتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل، وتمكينهم من امتلاك ومعرفة الأدوات التي تساعدهم في ذلك.

وأطلع القائمون على جناح الوزارة والصندوق، الزوار من الطلاب والطالبات، على المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم توظيف وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ورفع قدرتها التنافسية في سوق العمل.

ومن بين تلك البرامج والمبادرات، الفرص الوظيفية والريادية المتاحة من خلال توطين قطاع الاتصالات، وبرنامج ريادة الأعمال لدعم وتدريب ملاك المنشآت الصغيرة، كما قدموا للزوار شرحاً حول آلية عمل البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وكيفية الاستفادة من خدماتها، وكذلك برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، وبرنامج دروب، وغيرها من برامج الدعم والتوظيف.