العمل : 819.8 ألف تأشيرة عمل للقطاع الخاص خلال عام

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ بداية عام (2017م) وحتى نهاية الربع الأول من عام (2018م) لمنشآت القطاع الخاص، 819,881 تأشيرة عمل، منها ما يزيد على 101 ألف تأشيرة أُصدرت في الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت الوزارة حرصها على زيادة وتوسيع فرص العمل الجاذبة للمواطنين، وتعمل في الوقت ذاته على تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من العمالة الوافدة أصحاب المهارات بكافة فئاتها وجميع تخصصاتها، آخذةً في الاعتبار حاجة الاقتصاد للنمو والتوسع بما يساهم في دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ويولد، مزيدًا من فرص العمل للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن عدد التأشيرات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص الجديدة بلغت نحو 115 ألف تأشيرة منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام، وخلال الفترة نفسها أصدرت تأشيرات تستهدف تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من العمالة الوافدة بغرض توسعة نشاطها, ووصل عددها إلى ما يزيد على 142 ألف تأشيرة، أي ما يعادل 17% من عدد التأشيرات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص خلال هذه الفترة

كما حصلت منشآت القطاع الخاص والتي لديها تأييدات حكومية على 40% من إجمالي التأشيرات الصادرة بعدد تجاوز 330 ألف تأشيرة عمل، فيما حصلت المنشآت المتعاقدة مع جهات حكومية على 183 ألف تأشيرة أخرى، أي ما نسبته 22% من إجمالي عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص منذ بداية عام 2017م وحتى نهاية الربع الأول من عام 2018م.