العميد الجريح يواجه التعاون العنيد.. والاتفاق يلتقي الفتح في كلاسيكو شرقاوي

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين بإقامة مباراتين. وتجمع المباراة الأولى فريق التعاون ومنافسه فريق الاتحاد على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة ، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الاتفاق نظيره فريق الفتح على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام .

التعاون ×الاتحاد

يواجه فريق التعاون منافسه فريق الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساءً ويلعب أصحاب الأرض والجمهور فريق التعاون سكري القصيم اللقاء وهو في المركز السابع برصيد (21) نقطة جمعها في سبعة عشر مباراة فاز في ست مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر ثمان مباريات ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو وطلال العبسي ومحمود معاذ في الدفاع وعبدالرحمن البركة وأحمد الزين والسوري جهاد الحسين والروماني سان مارتن في خط الوسط ويركز في الهجوم على موسى الشمري .

وفي الطرف الآخر يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد (35) نقطة خُصم منه ثلاث نقاط بقرار من الفيفا وجمعها الفريق في سبعة عشر مباراة حقق خلالها اثنتي عشر انتصارا وتعادلين وثلاث مواجهات خسائر وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين أحمد عسيري وعدنان فلاته ومحمد قاسم وجمال باجندوح وخالد السميري والكويتي فهد الانصاري في حال مشاركته وكارلوس فالديفيا ويركز على اللاعب فهد المولد في الغزو من الاطراف وفي الهجوم اللاعب التونسي احمد العكايشي ويغيب عن الفريق اللاعبين عوض خريص وبدر النخلي بسبب الإيقاف .

الاتفاق× الفتح

يستضيف فريق الاتفاق نظيره فريق الفتح على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة تنطلق الساعة (6.10) مساءً ويدخل الفريق الاتفاقي المباراة وهو في المركز السادس برصيد (21) نقطة جمعها في سبعة عشر مباراة فاز في ست مواجهات وتعادل في ثلاث وخسر ثمان مباريات ويعتمد المدرب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاتفاق على اللاعبين جمعان الدوسري وحسن كادش وكوفي ومحمد كوفي ويحيى عتين ومحمد كنو ومحمد الكويكبي وصالح العمري والاسباني خوانمي كاليخون وفي الهجوم يوسف السالم .

وفي الجانب الآخر يلعب النموذجي اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد (14) نقطة جمعها الفريق في سبعة عشر مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في خمسة وخسر تسع مواجهات ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي وعلي البليهي وماجد المرشدي ومحمد الفهيد وعبدالعزيز بوشقراء وساندرو مانويل وحمدان الحمدان وتوفيق بو حيمد وجنيور في الهجوم ويغيب عن الفريق اللاعب علي الزقعان للايقاف.