العميد الزهراني يفتتح البطولة الرياضية 38 للدفاع المدني بالشرقية

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الدمام-حمودالزهراني

افتتح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المكلف العميد محمد يحيى الزهراني بنادي الاتفاق البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني ٣٨ بالمنطقة الشرقية، بمشاركة ٨ فرق تمثل الإدارات العامة للدفاع المدني بالشرقية وفروعها وهي: فريق مديرية الدفاع المدني والشؤون الفنية – فريق إدارة الخبر – فريق ادارة الاحساء -فريق إدارة الجبيل ورأس تنورة – فريق إدارة الدمام -فريق إدارة القطيف – فريق مركز تدريب الدفاع المدني بالشرقية – فريق قوة طوارئ الدفاع المدني الشرقية )

حيث تشارك هذه الفرق في ألعاب “كرة القدم والسباحة والغوص والجري، وتحمل رجل الاطفاء. وقد بدأ الحفل بعزف السلام الملكي ثم دخول الفرق المشاركة بعدها يتم رفع علم البطولة ، قبل أن يُعلن راعي الحفل عن الافتتاح الرسمي للبطولة،

وقد أكد العقيد عبدالهادي القحطاني المشرف العام على البطولة جاهزية جميع الفرق المشاركة لخوض غمار هذه المنافسات من الناحية البدنية والفنية والذهنية. لافتاً إلى أن هذه البطولة ستشهد العديد من الندوات التثقيفية عن أهم أعمال الدفاع المدني أثناء الحوادث؛ بهدف توعية المجتمع .