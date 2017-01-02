العميد المنتشي باحتفالاته يواجه الدانة بالجوهرة

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تقديم – أحمد إلياس

يستضيف فريق الاتحاد نظيره فريق الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، في مواجهة تنطلق الساعة (7.50) مساءً، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين،

ويدخل فريق الاتحاد المباراة، وهو في المركز الثالث بعد أن تم خصم ثلاث نقاط من رصيده بأمر الفيفا، ويملك من الرصيد (31) نقطة جمعها في أربع عشرة مباراة، حقق خلالها أحد عشر انتصارا، وتعادل وحيد وخسارتين

وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين أحمد عسيري وبدر النخلي وعدنان فلاته وجمال باجندوح وخالد السميري، وصانع الألعاب المميز كارلوس فالديفيا، والمتألق فهد المولد، ويغيب عن الفريق أحد أهم أسلحته هذا الموسم اللاعب الكويتي فهد الأنصاري؛ بسبب الإيقاف ومحمود كهربا والعكايشي لانضمامهما لمنتخبي بلديهما.

وفي الطرف الآخر يخوض فريق الخليج اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد (12) نقطة جمعها الفريق في أربع عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، وخسر ثماني مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين سادات اكواريكو وعلي الاوجامي وشافي الدوسري وطلال مجرشي وألسكندر لوبيز والمهاجم المميز البرازيلي سانتوس.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين، التقى الاتحاد والخليج في 5 مناسبات، فاز الاتحاد في 4 مواجهات، مقابل تعادل وحيد، فيما لم يحقق الخليج أي فوز.

ففي موسم 2016-2017: فوز الاتحاد 3-2 في الدور الأول. وفي موسم 2015-2016: التعادل 2-2 في الدور الأول – فوز الاتحاد 4-1 في الدور الثاني. وفي موسم 2014-2015: فوز الاتحاد 2-1 في الدور الأول – فوز الاتحاد 1-0 في الدور الثاني.