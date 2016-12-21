العميد بطل الشتاء ولكن ! والعقيد كبير الهدافين

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جدة- البلاد

استحق فريق الاتحاد أن يكون بطلا للشتاء في دوري جميل للمحترفين بعد الفوز على الفتح في الجولة الـ 13 وذلك برصيد 31 نقطة.كما أنهى الاتحاد الدور الأول من الدوري وهو أفضل هجوم، حيث سجل لاعبوه 33 هدفا، ومن بعده الهلال برصيد 32 هدفا، ثم الأهلي 30 والنصر 22.

وواصل لاعب الأهلي عمر السومة تصدره لسباق الهدافين، حيث رفع رصيده بعد مباراة التعاون إلى 14 هدفا ، ومن خلفه لاعب الاتحاد محمود كهربا برصيد 11 هدفا.

وجاء جمهور الأهلي الأكثر حضورا للمباريات على أرضه حيث حضر له 154202 مشجعا، ثم الاتحاد 140329، ثم الهلال 95871، ثم النصر 71699.وواصل ايفان توميتشاك لاعب النصر تألقه في صناعة الأهداف، وبات الأكثر صناعة للأهداف برصيد 4.