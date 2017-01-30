العميد مصر على معاقبة المولد

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جدة- البلاد

أكدت مصادر، أن إدارة نادي الاتحاد قررت عدم التنازل عن قضيتها ضد اللاعب سعيد المولد المنتقل حديثاً إلى النادي الأهلي.

وكشفت المصادر أن إدارة نادي الاتحاد بقيادة حاتم باعشن رفضت جميع محاولات الوساطة لإنهاء المسألة ودياً،

وأصرت على استمرار القضية المتداولة في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ ثقة في أن الحكم النهائي سيصدر لصالح النمور بمبلغ مالي ضخم. وكان اللاعب سعيد المولد قد رفض التوقيع على عقود احتراف للنادي الأهلي منذ موسمين،

وقرر التوقيع لنادي الاتحاد، قبل أن يعود ويطلب فسخ العقد مع الاتحاد؛ من أجل العودة للنادي الأهلي، وهو ما رفضه العميد، وتمسك بالعقد، مما أدى إلى هروب اللاعب إلى البرتغال، ثم العودة مرة أخرى للعب في قلعة الكؤوس.