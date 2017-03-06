العميد يخسر في الملعب وخارجه

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جدة – أحمد إلياس

كانت خسارة فريق الاتحاد في مواجهته أمس أمام فريق الهلال مضاعفة، ولم تقتصر على فقدان نقاط المباراة الثلاث، وابتعاده عن المنافسة على الصدارة،

إنما بالتصرفات التي حدثت من لاعبيه داخل الملعب وطالت جمهوره في المدرجات، وستضع تلك التصرفات غير الرياضية، التي شوهت المباراة والمنظر العام للكلاسيكو أمام لجنة الانضباط، وستأتي في وقت محرج للاتحاد، الذي ينتظره نهائي كأس ولي العهد أمام النصر الجمعة القادمة.

فخسارة الاتحاد كبيرة على الصعيد النقطي والأخلاق الرياضية، وتنتظره وجماهيره عقوبات انضباطية قوية .