العميد يطير لتبوك .. وباجندوح يصل جدة

جدة-عبدالعزيز عركوك

صدر قرار لجنة فض المنازعات بإلزام حارس الاتحاد فواز القرني، بدفع مبلغ مليون ريال لمصلحة وكيل أعماله سلطان البلوي من حصته، بعد التجديد للنادي في فترة الرئيس إبراهيم البلوي، وكان القرني قد اجتمع مع أنمار الحائلي قبل بداية الحصة التدريبية؛ لإيجاد حلول عاجلة قبل تعرضه لعقوبة انضباطية. يذكر أن عدد القضايا المسجلة على النادي لدى غرفة فض المنازعات تصل إلى 23 قضية واجبة السداد. الأمر الذي وضع النادي في مأزق لاستيفاء المعيار المالي خلال شهر أغسطس للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا في نسختها القادمة.

على صعيد آخر، وصل اللاعب جمال باجندوح إلى جدة صباح أمس بعد غياب لفترة طويلة؛ حيث لم يشارك مع اللاعبين في الفترة الإعدادية الأولى في جدة ، وفضل البقاء في بريطانيا والإعداد بشكل منفرد بالتنسيق مع إدارة النادي، وكان اللاعب قد التحق بالمعسكر الأخير، في بولتون وعند انتهاء المعسكر لم يغادر مع اللاعبين مباشرة إلى جدة. الأمر الذي أغضب الجماهير الاتحادية من عدم الانضباط في أداء التدريبات الجماعية من بعض اللاعبين، مثل العكايشي وكهربا والأنصاري والمولد، والدحيم، وعسيري.

وقد طالبت جماهيرالعميد الإدارة ، بضرورة تشديد الرقابة على اللاعبين، خاصة مع تطبيقها لنظام البصمة، لضمان تقديم موسم استثنائي؛ لا سيما أن الفريق لديه عقوبة المنع من التسجيل، ولن يستفيد من قرار المشاركة بـ ٦ لاعبين أجانب، وتعلق تلك الجماهير أملها في اللاعبين الحاليين؛ خاصة لاعبي الخبرة ليكونوا قدوة حسنة للاعبين الصاعدين في الانتظام والالتزام والشعور بالمسؤولية.

وستغادر بعثة الاتحاد الفريق الأول لكرة القدم إلى تبوك بقيادة رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي؛ للمشاركة في البطولة الدولية الودية الثانية والتي ستنطلق الإثنين؛ حيث سيواجه الاتحاد فريق الإسماعلي المصري. وكان الفريق قد أجرى مرانه يوم أمس، وتركز على الجوانب اللياقية، والفنية قبل أن يختتم المران بمناورة كروية في منتصف الملعب.

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