العميد يعاود تدريباته على ملعبه

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جدة- عبدالعزيز عركوك

أجرى الفريق الكروي الأول حصة تدريبية عصر أمس الأحد تحت إشراف مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي، حيث تركز المران على الجوانب الفنية، شرح من خلالها المدرب عددا من الجمل التكتيكية المتنوعة.

يذكر أن الفريق سيواجه الطائي في حائل يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الـ 32 ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. فيما واصل الثنائي سلطان مندش وبدر النخلي برنامجهما التأهيلي جراء الإصابة التي يعانيان منها. هذا وقد تقرر أن يجري تركي الخضير لاعب نادي ‫الاتحاد‬ عملية الرباط الصليبي يوم الثلاثاء القادم في مدينة الدمام بإشراف البروفيسور محمد البلوي.

من جهة أخرى قام اللاعب خالد السميري بفسخ عقد الوكالة التي تربطه مع وكيل اللاعبين عمر المزيني نظرا للخلاف الذي حدث في الأسبوع الماضي بعد تسريب الخطاب إلى وسائل الإعلام والذي أثبت رفض اللاعب التجديد مع ناديه الاتحاد لضعف العرض المالي،

وتشير المصادر أن اللاعب عبر عن غضبه لانتشار الخطاب، الأمر الذي جعله يتجاهل وكيل أعماله ويتجه للإدارة الاتحادية للاتفاق حول التجديد، ومن المنتظر أن يتم التوقيع بعد فراغ اللاعب من مشاركته مع منتخبنا للشباب.‏‫