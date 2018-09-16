العميد يقيل دياز.. وباصريح البديل

جدة- عبدالعزيز عركوك

أعلنت إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد فشل الفريق في الفوز في 4 مباريات رسمية خلال الموسم الجاري. فقد خاض الاتحاد 4 مباريات رسمية، خسر في 3 منها، وتعادل في واحدة،

حيث خسر من الهلال في مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، والشباب والقادسية في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل مع الوصل الإماراتي في كأس العرب للأندية الأبطال. وجاء في حساب النادي:

قرر مجلس إدارة النادي إقالة المدرب الارجنتيني رامون دياز بعد المستويات غير المقنعة التي قدمها الفريق من بداية الموسم. وقرر المجلس تكليف المدرب الوطني بندر باصريح لقيادة الفريق في المرحلة الحالية الى أن يتم دراسة كافة الخيارات المتاحة أمام المجلس.