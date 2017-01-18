العميد يواصل تحضيراته للطائي .. وقنصل تونس يزور النادي

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جدة – عبدالعزيز عركوك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته مساء أمس على الملعب الرديف للجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت اشراف المدرب التشيلي خوسيه سييرا وقد تركز المران المغلق على الجوانب الفنية وتنفيذ العديد من الجمل التكتيكية استعدادا لمواجهة الطائي ضمن دور ال 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

فيما شهد المران عودة المدافع الدولي أحمد عسيري ليمثل الفريق إلى جانب عمار الدحيم بعد اصابة بدر النخلي والذي يخضع لبرامج تأهيلية ومن المتوقع أن يكون جاهز لمواجهة الوحدة في دوري جميل.

هذا وقد أجرى اللاعب تركي الخضير عملية الرباط الصليبي أمس الثلاثاء وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد وبذلك تقرر غياب اللاعب عن الملاعب لنهاية الموسم كونه برنامجه العلاجي يمتد لفترة ستة أشهر.

ومن جهة أخرى استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن ونائبه عمر مسعود مساء أمس بمقر النادي قنصل الجمهورية التونسية أسامة السعيدي حيث قدم رئيس

مجلس الادارة التهنئة له بمناسبة تعيينة قنصلا للجمهورية التونسية بمنطقة مكة المكرمة وأطلع القنصل خلال زيارته على عدد من مرافق النادي وانجازاته

وتذكر رئيس النادي القنصل التاريخ المشرف لعدد من المدربيين واللاعبيين التونسيين الذين مثلوا النادي سابقا وفي ختام الزيارة قدم رئيس مجلس الادارة دعوة القنصل لحضور مباراة الاتحاد القادمة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وهدية تذكارية له بهذه المناسبة.