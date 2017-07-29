العميد يواصل تحضيراته والعكايشي وكهربا يغيبان

جدة-عبدالعزيز عركوك

صدر قرار مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة انمار الحائلي باعتماد التشكيل الإداري لمدرسة البراعم بالنادي بتعيين مروان بصاص مديرا للمدرسة وفايز الشمراني نائبا له. حيث أكد الحائلي على الرغبة الأكيدة في تفعيل عمل المدرسة ودعمها بكافة السبل الممكنة لتحقيق أهدافها بإمداد فرق الفئات السنية بالمواهب المميزة ليستفيد منها الفريق الأول في المستقبل بإذن الله, متمنيا للبصاص والشمراني التوفيق في مهمتهما. ومن جانبه عاود الفريق الأول تدريباته أمس بمقر النادي بعد الإجازة التي منحها المدرب للاعبين عقب انتهاء المعسكر الأخير الذي أقيم في مدينة بولتن الانجليزية وقد تركز المران على تنفيذ الجوانب اللياقية استعدادا للمغادرة غدا الأحد للمشاركة في البطولة الدولية بتبوك والتي ستنطلق يوم الاثنين القادم بمواجهة الاسماعيلي المصري.

وشهد مران أمس تواجد المحترف الكويتي فهد الأنصاري وتغيب الثنائي المصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي ومن المنتظر حضورهم إلى جدة اليوم للمشاركة في تدريب الليلة المسائي. وعلى ذات الصعيد ‏أوضحت الفحوصات الطبية سلامة لاعب نادي ‫الاتحاد‬ زياد المولد و ذلك بعد أن اشتكى من بعض الآلام العضلية موخراً ‏و من المقرر أن يشارك اللاعب بمباريات الدورة الودية بتبوك استعداداً للموسم القادم.

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