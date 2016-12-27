العم سعيد : الديربي اتحادي والميدان يا حميدان.. العم سعود: فريقكم الله جابه وعبد الفتاح سيقود الأهلي للنهائي

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تواجدت جريدة” البلاد” في حي البغدادية ، وتحديدا في مطعم أبو سعيدة، والذي يشهد توافد كبار السن في الجلسات الخارجية، وممن لهم تاريخ كبير عن مدينة جدة في مختلف المجالات، ومنها الجانب الرياضي، وهذه الايام لا حديث إلا عن مواجهة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، واطلاق عبارات التحدي بين الجماهير، بالإضافة لمناقشة الأوضاع الفنية التي تسبق المواجهة.

من جانبه رفع المشجع الاتحادي القديم العم سعيد مبروك راية التحدي في وجه أصدقائه الأهلاويين في مواجهة اليوم بأن الاتحاد سيكون في الموعد، وسيكسب الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس ولي العهد، قائلا: إنه يتوعد الأهلاويين بخسارتهم بعبارة” الميدان ياحميدان” وأشار العم سعيد إلا أن مباريات الديربي دائما ما تحظى باهتمام كبير بين المشجعين الأهلاويين والاتحاديين في الأحياء منذ بداية تأسيس الناديين.

والفوز في الديربي يكون له طعم خاص واحتفالية كبيرة في الأحياء والحارات القديمة، وتمنى أن تعود تلك المظاهر والأفراح مجددا إلى الجماهير الاتحادية التي دائما ما تقف خلف فريقها حتى يعود للبطولات ومنصات التتويج. في المقابل قال المشجع الأهلاوي القديم العم سعود السهلي: إنه سعيد بالمستويات الكبيرة التي يقدمها الأهلي في السنوات الماضية والموسم الحالي، مبينا أن فريقه سيواصل تفوقه وهيمنته في نصف النهائي،

وسيخرج الاتحاد من مسابقة كأس ولي العهد بنيران صديقة؛ حيث يتوقع أن تنتهي المواجهة بهدف نظيف للأهلي يحرزه اللاعب عبد الفتاح عسيري نجم الاتحاد السابق، واسترجع العم سعود ذكريات الماضي، وأن التاريخ يشهد على تفوق الأهلي، واصفا الاتحاد بعبارة” فريق الله جابه” في إشارة لسهولة مواجهته والفوز عليه. الأمر الذي جعل العم سعيد يتدخل على الفور واصفا الأهلي” بفريق المناديل” في إشارة لبكاء الأهلاويين عندما يتعرضون لخسارة من الاتحاد.