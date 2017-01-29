العدد 21829 29 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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العنزي ﻳﺴﻠم لاعبي عرعر ﻣﻜﺎﻓأﺓ ﺍﻟﻔوز بالشمالية

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العنزي ﻳﺴﻠم لاعبي عرعر ﻣﻜﺎﻓأﺓ ﺍﻟﻔوز بالشمالية
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عرعر – عبدالعزيز السلطاني

سلمت إﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺩﻱ عرعر، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ثامر سودي العنزي، ﻭنائب رئيس النادي جدعان الصقري، ﻻ‌ﻋﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول لكرة القدم ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ بطولة دوري أندية الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية. ﻭوﻋﺪ العنزي ﻻ‌ﻋﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻮﺯﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣة، ﻭﺷﻜﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ على ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، ووجه ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭالمواظبة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠة ﺍﻟﻘﺎﺩﻣة لأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ لدوري الثانية لتقديمه هدية ﻟﻤﺤﺒﻲ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮ وأعضاء ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ.

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التصنيف: الرياضة

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