العنزي ﻳﺴﻠم لاعبي عرعر ﻣﻜﺎﻓأﺓ ﺍﻟﻔوز بالشمالية
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عرعر – عبدالعزيز السلطاني
سلمت إﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺩﻱ عرعر، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ثامر سودي العنزي، ﻭنائب رئيس النادي جدعان الصقري، ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول لكرة القدم ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ بطولة دوري أندية الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية. ﻭوﻋﺪ العنزي ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻮﺯﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣة، ﻭﺷﻜﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ على ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، ووجه ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭالمواظبة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠة ﺍﻟﻘﺎﺩﻣة لأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ لدوري الثانية لتقديمه هدية ﻟﻤﺤﺒﻲ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮ وأعضاء ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ.
الوسوم:ﻣﻜﺎﻓأﺓ ﺍﻟﻔوز بالشمالية
التصنيف: الرياضة
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