العنود الخيرية تطلق برنامج “الزمالة الأوروبية العربية لإدارة المنظمات غير الربحية”

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أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية “برنامج الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية” للموسم الثالث.

بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا.

بانضمام 27 قائدًا يعملون في القطاع الثالث في المملكة .

ويهدف برنامج الزمالة إلى بناء قدرات المنظمات غير الربحية.

وإكساب قيادات المنظمات غير الربحية معارف ومهارات حديثة تواكب التطور العالمي.

بالإضافة إلى تأهيل مسؤولي العمل الخيري لاحتراف التنمية والتنمية المستدامة وتعزيز التشبيك الخيري بين المنظمات غير الربحية وتبادل التجارب الناجحة.

ويحتوي البرنامج على عدد من المحاضرات العلمية المتعلقة في إدارة المنظمات غير الربحية.

بالإضافة إلى مجموعة من التكاليف التطبيقية التي يقوم بها الطلاب بعد كل محاضرة، والاختبارات التحريرية والتطبيقية.

يلي ذلك إعداد مشروع التخرج وتقديمه ومناقشته في مملكة إسبانيا، إضافة إلى التطبيق الميداني للمشاريع حيث يمتد تنفيذ البرنامج إلى شهر يوليو 2017.

يذكر أن الموسم الثالث من الزمالة يستهدف القادة في العمل الخيري من الجنسين ولأول مره.

وذلك إيماناً من المؤسسة بأهمية تمكين قادة العمل الخيري مما يسهم في تنمية القطاع ليكون قطاعاً منافساً باحترافية.