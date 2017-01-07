العنود رئيسا لمجلس شابات الأعمال ومرام نائبا

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الدمام-حمودالزهراني

أعاد مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية انتخاب العنود الرماح رئيسا للمجلس ومرام الجشي نائبا للرئيس وذلك خلال اجتماع المجلس مؤخرا بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسته الرماح بحضور العضوات خطة العمل للعام 2017 وأبرز ملامحها جملة من الفعاليات التي تهدف الى رصد معالم النمو والتطور في قطاع الأعمال النسوي في المنطقة وتعزيز مشاركته في حركة التنمية الشاملة.

وناقش المجلس اهم بنود الخطة وابرز اعمال فرق العمل بما يتناسب وطموحات شابات الاعمال في المنطقة ، كما اطلعت العضوات على الانجازات التي تمت خلال الدورة السابقة واعربن عن شكرهن على ما بذل من جهود، مطالبات ببذل المزيد لمواكبة اهم متطلبات النهوض بعمل الشابات في المنطقة مما يسهم في ابراز النشاط الاقتصادي النسوي الذي يلامس اهتمامات شابات الاعمال وتوجهها الى سوق العمل .

وجاء ضمن بنود الخطة بحث سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق الطموحات المشتركة، والتي تساهم وبشكل فعال في تقديم العون والمشورة لصاحبات الاعمال والمبادرات من خلال الالتقاء بالمختصين والمسؤولين للاستفادة من تجاربهم واعطاء الحلول لهن التي قد تساعدهن في مشاريعهن، من خلال مد جسور التعاون و تضافر الجهود المشتركة مع جميع الجهات، مع التركيز على المبادرات والافكار الخلاقة التي تتميز بها شابات الاعمال في المنطقة.

وثمن المجلس الجهود التي تبذلها غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الاعمال لتسهيل اعمال الشابات ومساعدتهن في مشاريعهن من خلال اقامة اللقاءات والندوات وورش العمل التي تسهم في رفع مستوى الوعي والارتقاء بآلية العمل، وتحقيق اهداف المجلس التي تسعى للاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة بفاعلية في دعم أنشطته بصفة عامة.