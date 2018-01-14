العواجي: ضربة جزاء للاتحاد وهدف الهلال تسلل

جدة-عبدالعزيز عركوك

أكد الخبير التحكيمي مرعي العواجي، أن حكم مباراة الكلاسيكو ارتكب أخطاء حساسة؛ حيث لم يحتسب ركلة جزاء واضحة على مهاجم الهلال مختار فلاتة، بعد إعاقته للاعب الاتحاد فهد المولد، كما أشار إلى أن هدف الهلال الوحيد غير صحيح؛ لتواجد المهاجم مختار فلاتة في موقع التسلل، فيما أكد أن الكرة التي أخرجها حارس الاتحاد فواز القرني من أمام خط المرمى تعتبر قرارا سليما، باستمرار اللعب؛ كون الكرة لم تدخل المرمى بكامل محيطها، وأوضح أن لمس الكرة في آخر شوط المباراة الثاني في يد المدافع الاتحادي عدنان فلاتة داخل منطقة الجزاء، لا تعتبرا خطأ يستوجب احتساب ركلة جزاء؛ حيث وفق الحكم في ذلك، لعدم تعمد اللاعب لمس الكرة.