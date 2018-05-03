العواد : برنامج جودة الحياة يوفر بيئة مثالية لتحسين نمط حياة الفرد ورفاهية العيش

قال وزير الثقافة والإعلام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد العواد في تصريح صحفي اليوم عقِب إطلاق برنامج جودة الحياة 2020: إننا في المملكة ننعم باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونلمس حرصهما الشديد على رفع مستوى جودة حياة الفرد والمجتمع وذلك بتهيئة البيئة المناسبة، وتوفير كافة السبل الممكنة لإطلاق برنامج جودة الحياة 2020.

وأوضح العواد أن برنامج جودة الحياة 2020 يوفر بيئة مثالية تؤدي إلى تحسين نمط حياة الفرد والمجتمع، من خلال استغلال كافة الأدوات والإمكانات وتوحيد الجهود التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة ورفاهية العيش للمواطن والمقيم.

وبين أن الهيئة العامة للثقافة تقدم من خلال برنامج جودة الحياة 2020 عددا من المبادرات التي تهدف إلى تنمية أداء المجتمع في الثقافة والفنون وحركة الفكر والإبداع، واستغلال كافة القدرات والخبرات التي تزخر بها المملكة، كما ترمي إلى تعزيز البعد الثقافي والفني وتعميقه بالإسهام بشكل مباشر في رفع مستوى جودة حياة الفرد، وتمازج الأطياف الاجتماعية بشكل عام، لتحقيق الأهداف السامية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأشار الدكتور العواد إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تسهم بعدد من المبادرات في برنامج جودة الحياة 2020 منها إعادة افتتاح دور السينما التي ستوفر خيارات ترفيهية جديدة أمام الأفراد والعوائل، وكذلك تنظيم عمل دور السينما عبر إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية.

وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص هي: إنشاء دار السينما، ورخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ورخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.