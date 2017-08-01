“العواد” يبارك مشروع البحر الأحمر

بارك وزير الثقافة والإعلام، عواد صالح العواد اليوم الثلاثاء ، إطلاق مشروع البحر الأحمر كأفضل استثمار لموارد المملكة وإمكاناتها الطبيعية.

وقال العواد على حسابة الرسمي في “تويتر”: نبارك للوطن إطلاق مشروع البحر الأحمر كأفضل استثمار لموارد الوطن وإمكاناته الطبيعية، وثمرة #رؤية2030 بجهود سيدي نائب خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان أطلق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع “البحر الأحمر”، يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.