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“العواد” يبحث مع وفد لجنة تنظيم معرض ايكسبو 2025 التعاون والتبادل الثقافي

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 2 ساعتينchat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمكتبه في الرياض اليوم، وفداً من دولة روسيا الاتحادية برئاسة المديرة العامة للجنة التنظيمية لمعرض ايكسبو 2025، السيدة سفيتلانا ساغايداك، وذلك لبحث أوجه التعاون والتبادل الثقافي والإعلامي بين البلدين الصديقين.

وقد نوقشت خلال الاجتماع عدد من المواضيع الثقافية والإعلامية ذات الاهتمام المشترك، ثم شاهد معاليه عرضاً مرئياً عن أهداف خطط روسيا واستعداداتها للترشح لاستضافة معرض ايكسبو 2025، وبحث أوجه التعاون مع روسيا كونها ضيف شرف معرض الكتاب الدولي بالرياض لهذا العام.

ibrahim

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