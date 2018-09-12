محليات

العواد يناقش مستجدات القطاع الإعلامي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time30 / ذو الحجة / 1439 هـ      12 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، في مكتبه بجدة مساء اليوم، رؤساء تحرير الصحف المحلية ضمن الاجتماعات الدورية لمعاليه مع الإعلاميين والكتاب وصناع الرأي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات قطاع الإعلام، والإعلام الرقمي وسبل تطويرهما، لتعزيز مستوى الإعلام السعودي بما يلبي احتياجات المجتمع، ويسهم في رفع الوعي وخلق النقاشات.

كما تم تبادل الآراء والمقترحات بشأن تطوير صناعة الصحف والنهوض بها إلى مستوى المنافسة العالمية.

واستمع العواد إلى مداخلات وآراء رؤساء التحرير التي تمت مناقشتها لتحويل ما يمكن منها إلى برامج عمل تحقق الأهداف الإعلامية المرجوة.

ibrahim

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