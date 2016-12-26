العواصف الثلجية تدمر مخيمات نازحي إدلب

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إدلب- وكالات

ضربت عاصفة ثلجية ضربت مدينة حارم، وتسببت بانهيار 70 خيمة داخل مخيم صغير مكون من نحو 200 خيمة، أقيم بشكل عشوائي لأجل النازحين الفارين من الاشتباكات.

وجاء انهيار الخيام بعد تراكم الثلوج فوقها بشكل كبير ، ما أدى إلى مصرع طفلين اثنين من الذين نزحوا من الاشتباكات والقصف العنيف في محافظتي حلب وحماة.

كما تسببت الثلوج بتشكّل الوحل في أرضية المخيم الذي تنعدم فيه مقومات الحياة، حيث شوهد تجول الأطفال الصغار تحت الثلج بالملابس الصيفية، ومحاولة النازحين إزالة الثلوج من فوق الخيام للحيلولة دون انهيارها.

وقال النازح قادر درويش للأناضول: إن العاصفة الثلجية استمرت 3 أيام متتالية وتسببت بانهيار العديد من الخيام وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة وسط انعدام المياه والمواد الغذائية.

وأضاف درويش: “عانينا من أزمة المياة والخبز بعد هطول الثلج، علمًا أن الخيام الموجودة هنا سيئة للغاية، ونحتاج خيامًا تقينا من الثلوج والأمطار، وآليات تجلب لنا المياه من المناطق الأخرى”.

وأوضح أن السيارات التي كانت تحمل الخبز إلى المخيم لم تتمكن من المجيء إلى المنطقة؛ لكون الطرق مغلقة بسبب الثلوج التي تسببت أيضًا بمرض العديد من الأطفال وحالت دون نقلهم إلى المستشفيات.

وأردف قائلًا: “نغطي احتياجاتنا من الماء من خلال إذابة الثلوج، ونريد من هيئة الإغاثة التركية وبقية المؤسسات الإغاثية أن يحضروا لنا خيامًا جيدة. نصف المقيمين في هذا المخيم نازحون من حلب وهناك حاجة ملحة للخيم”.

واستكملت، الخميس الماضي، عمليات إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، بالتزامن مع عمليات مماثلة تمت من بلدتي “كفريا” و”الفوعة” المحاصرتين من قبل المعارضة، بريف محافظة إدلب، شمالي البلاد.