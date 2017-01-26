العويس أهلاوي حتى 2022م

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

أعلن نادي أهلي جدة، أمس الأربعاء، التوقيع رسميًا مع الحارس الدولي محمد العويس، عقداً يمتد حتى نهاية عام 2022، وذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع نادي الشباب التي تتيح له التفاوض أو التوقيع لأي نادٍ يريده دون الرجوع إلى ناديه الأصلي الشباب.

ولم يكشف الطرفان قيمة عقد انتقال العويس ، وإن كانت تسريبات قد تحدثت عن 6 ملايين ريال للحارس في الموسم الواحد ، فضلاً عن الإغراءات الأخرى، ومنها فيلا بجدة، وسيارة فارهة.

من جانبه، قدم الحارس محمد العويس شكره لإدارة النادي الأهلي على سهولة إجراءات التفاوض والتوقيع ، مؤكداً أن رغبته حسمت انتقاله للنادي الأهلي.

وبهذا التوقيع ينتهي فصل مهم من فصول قصة انتقال العويس من الشباب إلى الأهلي ، بعد أن ظل اللاعب والأهلي حديث الوسط الرياضي ، منذ خروج تسريبات عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأخير في أبوظبي، عن انتقال العويس للأهلي.

لكن سيكون هذا التوقيع بداية لفصل جديد ، بعد ان تقدم نادي الشباب أمس بشكوى لاتحاد الكرة ضد العويس والأهلي ، يتهمهما بانتهاك اللوائح المنظمة لعملية انتقال اللاعبين المحترفين ، وتوقيع العقوبات المناسبة عليهما؛ بسبب التوقيع والتفاوض مع بعضهما، دون الرجوع إلى النادي الأصلي صاحب الحق الأصيل في اللاعب.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة النادي أحمد المرزوقي خالص شكره لرمز الاهلي الكبير الأمير خالد بن عبدالله على دعمه الكامل لإدارته بشكل عام ولتدعيم الصفقة بشكل خاص، وأكد أن هذا ماعهدناه منه طيلة تاريخه الرياضي.

واوضح المرزوقي أن إدارته تفاجأة بإنكار إدارة الشباب لمفاوضاتنا معهم مؤكدا أن تهمة مفاوضات العويس في معسكر المنتخب غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم نفاوض العويس إلا بعد الحصول على اتفاقية من الشباب من موقعه ومختومة.

وأبدى المرزوقي امنيته من إدارة نادي الشباب التنازل عن الشهور الستة القادمة من عقد العويس في مقابل تنازل إدارة النادي الاهلي عن باقي قيمة عقد اللاعب اسماعيل المغربي، وأشار أنه كان على تواصل مع رئيس نادي الشباب قبل توقيع العويس، وبين المرزوقي أن رغبة اللاعب محمد العويس بالانتقال للأهلي سهلت مهمتنا في التفاوض معه .