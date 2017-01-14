العيادات السعودية تتعامل مع 2839 حالة بالزعتر

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عمّان – واس

تعاملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال العيادات التخصصية التابعة لها بمخيم الزعتري مع 2839 حالة مرضية خلال الأسبوع 210 حيث قدمت لهم الخدمات العلاجية في التخصصات الطبية كافة .

واستقبلت العيادات الطبية خلال الأسبوع الجاري عدد 971 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 62 مراجع ، والنسائية 214 مراجع ،

فيما تلقى 133 شخص من الأشقاء السوريين العلاج في عيادة الأسنان ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 42 حالة ، والعظام 157 حالة, وتعاملت عيادة الجلدية مع 301 حالة قدم لها العلاج المناسب .

وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 346 حالة ، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 140طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ،

وأجرى قسم المختبر 131 تحليلاً مخبريًا ، إضافة إلى عدد من الحالات الأخرى ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي “شقيقي صحتك تهمني” .