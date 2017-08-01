العيادات السعودية تصرف 1996 وصفة طبية للسوريين بمخيم الزعتري

صرفت صيدلية العيادات التخصصية السعودية، 1996 وصفة طبية للأشقاء من اللاجئين السوريين ممن راجعوها داخل مخيم الزعتري، خلال أسبوع عملها 238.

وأكد المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني، أن صيدلية العيادات تتميز بالتنوع والجودة

في الأصناف العلاجية المتوفرة فيها لتغطية الامراض المزمنة والسارية للاجئين السوريين.

وبين أن عملية صرف الأدوية تتم بشكل منتظم ووفقاً للتشخيص المناسب

الذي يتم من قبل الأطباء المتخصصين داخل العيادات.

وأشار إلي أن الصيدلية تتكفل بتأمين أدوية 603 من ذوي الامراض المزمنة بشكل دوري

دون انقطاع نظراً لأهمية وضرورة رعاية هذه الفئة من المرضى.