العيادات السعودية تصرف 2289 وصفة طبية للسوريين

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عمان- واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية ومن خلال الصيدلية التابعة لها خلال أسبوع العمل 227 منذ بدء تقديم الخدمات على الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري عدد 2289 وصفة طبية شملت العلاجات المناسبة للحالات المرضية.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات تمتاز داخل مخيم الزعتري بنوعية وجودة الأصناف العلاجية المتوفرة فيها لعلاج الأمراض المزمنة والسارية ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من اللاجئين السوريين ، مضيفاً أن صرف الأدوية يتم بانتظام ووفقاً للتشخيص المناسب الذي يتم من قبل الأطباء المتخصصين داخل العيادات التخصصية السعودية.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية تسعى من خلال العيادات التخصصية السعودية داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين لتقديم الخدمات الطبية الشاملة والمتميزة لضمان توفير أعلى معايير الصحة والتخفيف على الشقيق السوري مما يعانيه من آثار سلبية خلفتها الأزمة السورية.