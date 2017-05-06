العيادات السعودية تعالج 13032 سوريا في الزعتري

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عمان- واس

تعاملت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية خلال شهر ابريل من العام 2017 م في مخيم الزعتري مع 13032 حالة مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين تم تقديم العلاج المناسب لهم من خلال 13 عيادة طبية مختصة بالإضافة للأقسام المساندة لها .

ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الشهر عدد 3382 حالة في عيادة الاطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 246 مراجعا والنسائية 780 مراجعة فيما تلقى 1233 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الأسنان وتعاملت عيادة الجراحة مع 637 حالة والعظام مع 800 حالة وتعاملت عيادة الجلدية مع 1243 حالة ,وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 688 حالة, أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 364 طفلا قدمت لهم اللقاحات اللارمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي” شقيقي صحتك تهمني” واجرى قسم المختبر 723 تحليلاً مخبرياً .

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني إلى أن ما يميز الخدمات الصحية المقدمة في العيادات التخصصية السعودية يعود الى وجود كوادر طبية تتمتع بمؤهلات علمية عالية وتوافر الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي تساعد على تأمين أعلى سبل الرعاية الصحية والجسمية والنفسية للأشقاء اللاجئين السوريين.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن العيادات التخصصية السعودية واحدة من أهم الأعمال الإغاثية التي أطلقتها الحملة الوطنية السعودية لخدمة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري مع بداية الأزمة السورية التي أخذت على عاتقها تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمراجعيها وتقديم أفضل أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال كافة عيادات الاختصاص .