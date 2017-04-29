العيادات السعودية تعالج 3363 لاجئا سوريا

شارك عبر واتساب

عمان- واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية من خلال العيادات التخصصية السعودية التابعة لها في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 225 جهودها الطبية العلاجية الرائدة والمتكاملة للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تقديم العلاج الطبي لأكثر من 3363 مريضا من مراجعي العيادات .

وأكد المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن قواعد البيانات للعيادات سجلت خلال هذا الأسبوع 853 طفلا سوريا تم استقبالهم وتقديم العلاج المناسب لهم لتسجل عيادة الأطفال أعلى عدد للمراجعين ، تلاها مباشرة عيادة الطب العام مستقبلة 345 مريضا ، وتم توفير كل متطلبات الرعاية الصحية لهم على مختلف المستويات من أدوية ومستلزمات طبية.

وأشار المفعلاني إلى أن عيادة الجلدية استقبلت 280 حالة مرضية من مختلف الأعمار ، إضافة إلى علاج 229 مريضا في عيادة العظام ،فيما سجلت البيانات على الصعيد العلاجي الدوري صرف أكثر من 2212 وصفة طبية ، إضافة إلى صرف 110 عبوات حليب للأطفال الرضع .

من جهته أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن العيادات التخصصية السعودية تسعى إلى تقديم أفضل وأجود أنواع الخدمة الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والضرورية في بيئة اللجوء التي عادة ما تقل فيها الخدمات الطبية ويكثر الاحتياج إليها .