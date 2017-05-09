العيادات السعودية تقدم المطاعيم لعدد 364 لاجئ سوري في الزعتري

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قدمت عيادة المطاعيم التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج الطبي الوقائي من اللقاحات والمطاعيم لعدد 364 لاجئا سوريا خلال شهر أبريل من العام 2017 م، وذلك ضمن البرنامج الصحي الذي تطلقه الحملة ” شقيقي صحتك تهمني “.

وأوضح المدير الطبي للعيادات السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن عيادة المطاعيم تعمل على إعطاء جميع اللقاحات الضرورية التي أقرتها لجنه الأطباء العاملة في العيادات التخصصية السعودية ووزارة الصحة الأردنية من خلال التعاون والتشارك القائم منذ إنطلاق أعمال العيادات السعودية داخل مخيم الزعتري التي تغطي مختلف الجرعات الدورية للفئات العمرية كافة بالإضافة إلى المطاعيم الهادفة لمنع انتشار الأمراض السارية بين الاشقاء السوريين لا قدر الله.

من جهته أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان إلى أن الحملة السعودية تركز على الاهتمام بالجوانب الجسدية، والمعنوية ، والنفسية للأشقاء السوريين ، في ظل تواجدهم في بيئة لجوء غير مهيئة وحاضنة للعديد من الأوبئة والأمراض نظراً للتقلبات المناخية بالإضافة إلى ما يتعرض له الأشقاء من ضغوط نفسية وما يرافقها من تداعيات وآثار جانبية على تفاصيل حياتهم.