العيبان يدشن مشروع الاختبارات التكيفية لمركز قياس ويشيد بمستوى المهنية

دشّن معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم الدكتور مساعد بن محمد العيبان , نظام الاختبارات التكيفية للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة (الثالث) الذي عقد برئاسة معاليه في مقر المركز بمدينة الرياض .

واطّلع معاليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة على تفاصيل النظام الجديد، الذي تزامن تدشينه مع وصول عدد المستفيدين من الاختبارات المحوسبة للمركز الوطني للقياس إلى مليون مختبر، وعلى منتجات المركز من اختبارات ومقاييس ومشاريع، وعرض عن إنجازات المركز للعام المالي (2016م).

وأشاد معاليه بما وصل إليه المركز من مستوى متميز من المهنية والكفاءة في الإنجاز.

الجدير بالذكر أن مركز قياس أصبح بموجب الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7/2 /1438هـ، أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم، ويختص بتطوير وتطبيق جملة من الاختبارات التعليمية والمهنية واللغوية، من أهمها اختبارات القبول الجامعي واختبارات المعلمين.