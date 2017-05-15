العيسى لـ(البلاد) : تشريف خادم الحرمين الشريفين شرف لكل منسوبي التعليم

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عادل بابكير – جدة

قال وزير التعليم أحمد العيسى لـ”البلاد ” أننا فخورين بتنظيم جامعة الملك عبد العزيز لهذه المناسبة معرض ” نايف .. القيم ” وتشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذه المناسبة هو تشريف لكل منسوبي التعليم ولكل الجامعات السعودية .

وأضاف : لا شك أن منح سمو ولي العهد الدكتوراه الفخرية في مجال مكافحة الإرهاب هو واجب على جامعاتنا لأن سمو ولي العهد له دور مشرف وكبير في نحر الإرهاب وفي مكافحة الإرهاب على مستوى العالم ، ليس فقط على مستوى الوطن.

وأوضح مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن اليوبي لـ”البلاد” أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله أنشأ كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للقيم الأخلاقية منذ عام 1431ه لمدة أربعة سنوات وبعد ذلك تبنى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد هذا الكرسي وقام بتجديده لأربعة سنوات أخرى ومن ضمن أنشطة هذا الكرسي معرض نايف القيم الذي يحصر إنجازات الراحل في خدمة وطنه ومليكه .

وقال الدكتور سعيد الافندي المشرف على كرسي الامير نايف بن عبد العزيز للقيم الاخلاقية (للبلاد) ان فكرة إقامة معرض نايف القيم نبعت من جامعة الملك عبد العزيز وقام معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز برفعها للمقام السامي وجاءت الموافقة وبدأت الجامعة منذ عام ونصف في الاعداد لهذا العرس من الوفاء للراحل الكبير الامير نايف بن عبد العزيز .