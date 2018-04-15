العيسى : مركز اللغة الإنجليزية يرفع مستوى طلاب التعليم العام والجامعي

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم بمقر الوزارة بالرياض, ملتقى مصممي اللغة الإنجليزية ، الذي ينفذه مركز اللغة الإنجليزية التابع لمركز المبادرات النوعية، بمشاركة أكثر من(700 مهتم وباحث في اللغة, بالإضافة إلى معلمي ومشرفي اللغة الإنجليزية في مختلف الإدارات التعليمية .

وأكد معاليه خلال كلمته, أن الهدف من إنشاء مركز تعليم اللغة الإنجليزية هو إيجاد حلول لممارسات وتطبيقات اللغة الإنجليزية بين طلاب التعليم العام والجامعي، مفيدا أن المركز سيستهدف خلال الفترة القادمة تنفيذ برامج نوعية ترفع من مستوى اللغة بين الطلاب، ويدعم تطويرها من خلال تقديم البرامج التي تعزز من اكتساب المهارات اللغوية، وعن طريق الاستعانة بالخبراء الذين سيقدمون تجاربهم للميدان .

من جهته, أوضح مدير عام مركز المبادرات النوعية الدكتور أحمد قران, أن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين, هو أول ملتقى من نوعه ينفذه مركز تعليم اللغة الإنجليزية إحدى المبادرات النوعية التي تقدمت بها وزارة التعليم ضمن برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن الملتقى يتضمن ورش عمل وجلسات علمية لمتحدثين من خارج المملكة بالإضافة إلى إقامة حلقات نقاش بين المعلمين والطلاب وأساتذة الجامعات .

وأفاد أن مركز تعليم اللغة الإنجليزية يتطلع لتنفيذ عدة برامج وملتقيات في القريب العاجل وذلك للإسهام في رفع وتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات، لما لها من أهمية في تحقيق التقدم المعرفي في شتى الجوانب .

من جانبه أبان مساعد مدير مركز اللغة الإنجليزية عبدالله البدري أن الملتقى يتخلله مشاركات طلابية في الإلقاء المتميز، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الميدانية التي نفذها عدد من المعلمين من إدارات تعليمية مختلفة، مفيدا أن الملتقى يأتي بعنوان ( Creating Learning Designers) التي تركز على إيجاد مصممي تعليم اللغة الإنجليزية في الميدان التعليمي .

وأشار إلى أنه منذ اللحظات الأولى لفتح رابط التسجيل الإلكتروني في الملتقى وصل أعداد المسجلين إلى 700 شخص بنين وبنات سيشاركون في 5 ورش متزامنة للبنين والبنات، التي ستركز على تصحيح الأخطاء الإملائية في اللغة الإنجليزية، وأفضل أساليب التدريس الإبداعي للطلاب ، وكيف توظيف التقنية في تنفيذ دروس اللغة .