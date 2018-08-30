” العيسى” يبحث مع ” السواحة ” التحول الرقمي في التعليم

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم , معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة .

وتم خلال اللقاء استعراض خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطاع التعليم، ومناقشة الجوانب المشتركة بين الجهتين،

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، والمشرف على مكتب تحقيق الرؤيه الدكتور محمد بن محسن الحارثي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف بن أحمد العوهلي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، ومن جانب وزارة الاتصالات نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، والمشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقت .