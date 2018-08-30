محليات

” العيسى” يبحث مع ” السواحة ” التحول الرقمي في التعليم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / ذو الحجة / 1439 هـ      30 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم , معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة .

وتم خلال اللقاء استعراض خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطاع التعليم، ومناقشة الجوانب المشتركة بين الجهتين،

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، والمشرف على مكتب تحقيق الرؤيه الدكتور محمد بن محسن الحارثي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف بن أحمد العوهلي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، ومن جانب وزارة الاتصالات نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، والمشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقت .

ibrahim

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