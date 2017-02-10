العيسى يدشن البوابة الإلكترونية لمشروع (تطوير)

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الرياض – البلاد

دشّن معالي وزير التعليم عضو اللجنة الوزارية والمشرف على مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس في مكتب معاليه بالوزارة؛ الموقع الإلكتروني الجديد لمشروع تطوير في حلته الجديدة، بحضور المدير التنفيذي للمشروع الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، وعدد من مسؤولي الوزارة والمشروع.

وفي بداية الحفل قدّم المدير التنفيذي لمشروع تطوير عرضاً مرئياً تضمّن أهم إنجازات المشروع خلال العام 2016م، ثم قدم رؤيةً حول أهم ملامح العمل في المشروع خلال العام 2017م.

وفي ختام العرض قدم الدكتور الحيزان الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها لمشروع تطوير، وما تضمنته الموازنة العامّة للدولة من الإشادة بمشروع تطوير وضبط مصروفاته.

بعد ذلك قام معالي الوزير العيسى بتدشين الموقع الجديد لمشروع تطوير (Tatweer.edu.sa).