العيسى يدشن برنامج (استفادة) للمدارس الأهلية

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الرياض- البلاد

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى برنامج (استفادة ) الذي يمكن المدارس الأهلية من الاستفادة من المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص. ويعمل برنامج (استفادة) في الإسراع بالبت في طلبات المدارس الأهلية لإنشاء مباني تعليمية على المرافق التعليمية التي يملكونها، وسيكون بمقدور ملاك المرافق التعليمية والراغبين بالاستفادة منها لإنشاء مباني تعليمية لمدارس أهلية التقدم بطلباتهم على موقع شركة تطوير المباني www.tbc.sa من خلال بوابة المدارس الأهلية. وكان معالي وزير التعليم قد وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يمتلكها القطاع الخاص و تضمنت مهام اللجنة دراسة التنظيمات الخاصة بذلك ، وتفويض مديري التعليم بالمناطق والمحافظات بتوقيع اتفاقيات مع الملاك أو المرخص لهم بالتضامن مع صاحب الأرض وفق الإجراءات المنظمة لذلك وتشكيل لجنة فنية لفرز الطلبات المحققة للشروط وإعداد الأدلة الإرشادية لآلية وأسس وضوابط إفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يمتلكها القطاع الخاص، يشار أن جميع الخدمات الخاصة بمباني المدارس الأهلية كبرنامج ( اعتماد ) وبرنامج (استفادة) وبرنامج ( تدرج) , ستقدم بشكل إلكتروني من خلال بوابة المدارس الأهلية بموقع شركة تطوير للمباني www.tbc.sa .