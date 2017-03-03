العيسى يزور معهد العلوم الإسلامية والعربية باندونيسيا

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جاكرتا- واس

زار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا .

وكان في استقباله مدير المعهد الدكتور خالد بن محمد الدهام، والملحق الثقافي السعودي في ماليزيا واندونيسيا الدكتور زايد الحارثي ، ومستشار وزير التعليم لشؤون التعاون الدولي الدكتور سالم المالك .

وقد تجول معاليه في أقسام المعهد، واستمع لشرح عن الدور الذي يضطلع به، والقاعات الدراسية ، كما اطلع معاليه لعدد من مشاركات الطلاب .

ثم بدئ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم قدم “قسم المنح” فقرة تعريفية بالطلاب الدارسين من خارج اندونيسيا في المعهد.

بعدها ألقى مدير المعهد كلمة أوضح فيها دور المعهد في خدمة الإسلام والمسلمين ودوره الكبير في نشر اللغة العربية حيث تمكن المعهد من الحصول على الاعتماد الاكاديمي والعمل حالياً في المراحل الأخيرة للاعتماد المؤسسي.

ثم القى معالي وزير التعليم كلمة شكر فيها جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية على جهودها في خدمة الإسلام وتعليم اللغة العربية في اندونيسيا وعلى ما تقدمه من تسهيلات للمعهد لتأدية رسالته.

كما شكر كل العاملين في المعهد على جهودهم المباركة ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، لما يبذلونه لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.