العيسى يطمئن المبتعثين بكندا: حكومتكم حريصة على مستقبلكم العلمي

وجه وزير التعليم أحمد العيسى رسالة للمبتعثين السعوديين في كندا، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات لانتقال سهل وميسر، بعد قطع المملكة تعاملاتها مع الحكومة الكندية.

وقال العيسى: “أود أن أطمئن أبناءنا الطلاب المبتعثين في كندا بأن حكومتكم حريصة على مستقبلكم العلمي، وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة سنعمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة ليكون انتقالكم سهلاً وميسوراً إلى جامعات دولية أو محلية وفق تخصصاتكم العلمية بمشيئة الله تعالى”.

واضاف: “ولذا نأمل من أبنائنا المبتعثين التعاون مع الملحقية الثقافية في كندا وفق التعليمات التي تصدر منها، حيث يتطلب الأمر التنسيق مع جهات مختلفة، وبإشراف فريق العمل المشكل في وزارة التعليم، والذي سيبادر إلى دراسة كل حالة دراسية وتقديم الحلول المناسبة لها بشكل عاجل ولمصلحة كل مبتعث”.