العيسى يعتمد تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين برئاسته

اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين في دورته الأولى برئاسة معاليه، وعضوية ثمانيةٍ وعشرين عضواً، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من القواعد التنظيمية للمجلس، وجاء الاعتماد بعد فتح باب التقديم للراغبين في الترشح لعضوية المجلس الاستشاري من المعلمين والمعلمات وفق شروط وإجراءات الترشح.

أعلن ذلك أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن سعد الدخيني المشرف العام على الإعلام والاتصال، مبيناً أن المجلس ضم في عضويته أربعة وعشرين معلماً ومعلمةً، إضافة إلى مدير عام شؤون المعلمين ومدير عام الإشراف للبنات ومدير عام الإشراف للبنين وذلك وفق ما نصت عليه القواعد التنظيمية للمجلس، وجاءت قائمة أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين التي اعتمدها معالي وزير التعليم برئاسته على النحو التالي :

معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم رئيساً للمجلس.

الأستاذ محمد بن سعد الدخيني المشرف على الإعلام والاتصال أميناً للمجلس.

أ. خالد بن علي القحطاني مدير عام شؤون المعلمين.

أ. نهاية بنت عبدالله الخنين مدير عام الإشراف التربوي / بنات.

د. محمد بن هندي الغامدي مدير عام الإشراف التربوي / بنين.

المعلم أحمد باني الشراري إدارة التعليم بمنطقة الجوف.

المعلم أحمد حسين المالكي إدارة التعليم بمحافظة صبيا.

المعلمة أريج عبدالله الغامدي إدارة التعليم بمحافظة جدة.

المعلمة تركية محمد العتيبي إدارة التعليم بمحافظة عفيف.

المعلم حامد أحمد المالكي إدارة التعليم بمحافظة الطائف.

المعلم حسن عيد العيد إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

المعلمة زكية سهل اللحيانى إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

المعلم سعود مسعود العتيبي إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

المعلم سلطان سحلي العتيبي إدارة التعليم بمحافظة الزلفي.

المعلمة شريفة زيد السلمي إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

المعلمة عائدة أحمد العتيبي إدارة التعليم بمنطقة الرياض.

المعلم عايض عبدالله القحطاني إدارة التعليم بمنطقة الرياض.

المعلم عبدالمحسن صالح آل سعد إدارة التعليم بمنطقة نجران.

المعلمة عزة حامد الغامدي إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

المعلم عصمان محمد العريفي إدارة التعليم بمنطقة الرياض.

المعلم علي خلف الزهراني إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

المعلمة فوزية ظويهر المغامسي إدارة التعليم بمحافظة جدة.

المعلمة لولوة ضاهر الشمري إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

المعلمة لولوة علي بن دهيم إدارة التعليم بمنطقة الرياض.

المعلم محمد حسن المرزوق إدارة التعليم بمنطقة الرياض.

المعلم محمد علي صلوي إدارة التعليم بمنطقة جازان.

المعلمة نورة صالح الذويخ إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

المعلمة نوره هادي ال سرور إدارة التعليم بمنطقة نجران.

المعلمة هيلة ابراهيم الطويل إدارة التعليم بمحافظة المجمعة.

في ذات السياق وجه المشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة أمين عام المجلس التهنئة باسم وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات المرشحين للمجلس متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وقدم شكره وتقديره لأصحاب السعادة مديري التعليم على جهودهم في تحفيز المعلمين والمعلمات للتقدم للمجلس الاستشاري للمعلمين خلال الفترة الماضية، موضحاً أن عدد المتقدمين للمجلس بلغ 251 معلماً ومعلمةً بلغ عدد المرشحين منهم مبدئياً 41 معلماً ومعلمةً وصولاً إلى 12 معلماً و12 معلمة وهم الذين يمثلون أعضاء المجلس الاستشاري.

من جهة أخرى أوضح أمين عام المجلس أن قرار معالي الوزير نص على البدء في تنفيذ أعمال الدورة الأولى للمجلس الاستشاري للمعلمين، مؤكداً أن أول اجتماعاته ستكون في شهر ربيع الأول من العام الجاري.