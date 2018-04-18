“العيسى” يوجه بالتحقيق حيال فيديو استخدم المدرسة لتأجيج الصراعات الفكرية

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، اليوم الأربعاء ، بالتحقيق في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ظهر من خلاله تعزيز الصراعات الفقهية والفكرية بطريقة لاتمت للعمل التربوي والتعليمي بصلة.

وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي للوزارة عبر حسابه على تويتر”إشارة إلى الفيديو الذي تم تداوله في تويتر مؤخراً ويستنتج منه استخدام المدرسة لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية بطريقة لا تمت للعمل التربوي والتعليمي بصلة،فقد وجه معالي وزير التعليم بالتحقيق في مصدر هذا العمل ومن يقف خلفه، وستقوم الوزارة بإيضاح الإجراءات التي ستتبع لوقف هذه التجاوزات”.