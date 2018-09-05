العين يتصدر .. والطائي يترنح .. والكوكب (دحدر )

جدة – محمد صالح

واصل “سفير الباحة” الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين انتصاراته ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الثانية، بعد تجاوزه نظيره الطائي بهدفين دون مقابل، أقيمت المباراة على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد، سجل هدفي العين اللاعب رينان أولفيرا في الدقيقتين 9 و62 فيما سجل هدف الطائي اللاعب سعيد الرزيقي في الدقيقة 81، وحافظ العين على صدارته برصيد 6 نقاط.

وكانت مباريات الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان انطلقت أمس (الثلاثاء) بإقامة 5 مباريات، حيث نجح فريق الخليج في الفوز على المجزل بثلاثة أهداف دون رد، احرز أهداف “الدانة” كل من: ديابي هدفين، وانداما، وأقيم اللقاء على ملعب نادي الخليج.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي تمكن هجر صاحب الأرض والجمهور من الفوز على أبها بهدفين دون رد، سجل الهدف الأول فيصل الجمعان في الدقيقة 66 وأضاف عبد الله عثمان الثاني في الدقيقة 90+3.

فيما انتهت مباراة العدالة والكوكب بفوز العدالة بهدف دون رد سجله يوسف الفوزاعي في الدقيقة 90+1 وكان ذلك على ملعب نادي الشعلة. وتمكن ضمك من تحقيق الفوز على الجيل بهدف دون رد ذلك على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية وسجل هدف ضمك اللاعب عبدالفاضل سوانون في الدقيقة 43.