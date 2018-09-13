العين يحافظ على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان وهجر وصيفا

متابعة ـ حمود الزهراني

حافظ فريق العين بالباحة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعد تغلبه على فريق الأنصار بهدف نظيف سجله اللاعب مطير الزهراني في الدقيقة 52 من زمن اللقاء وذلك في ختام مباريات الجولة الثالثة فيما حسم العدالة مباراته أمام الطائي بالفوز بهدف نظيف سجله اللاعب ليوناردو باسوس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وحوّل الوشم تأخره بهدف أمام ضيفه الخليج لفوز 2-1، تقدم الخليج بهدف اللاعب محمد مطوع في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل الوشم عن طريق لاعبه وليد الشنقيطي في الدقيقة 70، فيما سجل زميله دياباجيتي هدف الفوز في الدقيقة 85.

وقلب ضمك تأخره أيضاً أمام مضيفه المجزل بهدف لفوز 3-1، حيث تقدم المجزل أولًا عن طريق باتيستا في الدقيقة 22، قبل أن يدرك ضمك التعادل عن طريق هارونا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تقدم ضمك بالهدف الثاني عن طريق محمد الشهراني في الدقيقة 53، قبل أن يعزز اللاعب ذاته تقدم الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 63.

فيما حسم التعادل السلبي مباراة أبها أمام الكوكب.

وكانت مباريات الجولة انطلقت أمس بـ5 مباريات، حيث فاز هجر على الجيل بنتيجة 3-0، وخسر نجران مباراته أمام مضيّفه الشعلة 1-3، وحسم الجبلين مباراته أمام النجوم بفوزه بهدف، وخسر القيصومة لقاءه أمام العروبة بنتيجة 2-3، وحقق جدة فوزًا على النهضة 2-1