العين يقدم عرضا لضم إدواردو

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جدة- البلاد

قدّم نادي العين الإماراتي عرضًا، إلى إدارة الهلال، يطلب فيه الموافقة على التنازل عن خدمات المحترف البرازيلي إدواردو، الذي يرتبط بعقد مع الهلال لعام إضافي، بعد الموسمين اللذين قضاهما مع الفريق. وتضمن عرض العين دفع 12 مليون دولار، مقابل شراء بطاقته، والتنازل عن المدة المتبقية من العقد، بينما اشترط الهلال 17 مليون دولار. يذكر أن اللاعب إدواردو قدم مستويات جيدة مع الهلال، وساهم مع زملائه في تتويج الفريق بلقب دوري جميل، وسبق لنادي نيس الفرنسي أن قدم عرضا للاستعانة بخدمات اللاعب، إلا أن الأخير فضل البقاء في الهلال. وذكرت تقارير، أن ادارة الهلال تطمع في طلب إدارة العين الإماراتي تمديد فترة إعارة اللاعب ناصر الشمراني، الذي تمت إعارته في يناير الماضي إلى الفريق الإماراتي، وظهر معه بمستوى جيد، أعاد به اللاعب بعضا من مستواه السابق مع الهلال. وذكرت التقارير أن المدرب رامون دياز لا يفضل عودة اللاعب الشمراني إلى فريقه، رغم تبقي عام على انتهاء عقده. علما أن عرض العين ليس الوحيد لأدواردو حيث سبقه نيس الفرنسي في الاهتمام باللاعب