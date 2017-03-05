الغامدي: أسعى لزيارة شباك الهلال
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جدة- عبدالعزيز عركوك
أبدى مهاجم نادي الاتحاد عبدالرحمن الغامدي حماسه للمشاركة في الكلاسيكو، مشيرا إلى أنه في أتم الجاهزية لخوض اللقاء، وأضاف: إن مشاركته بيد مدرب الفريق فمتى طلب منه المشاركة سيكون حاضرا فنيا وذهنيا للمساهمة مع باقي اللاعبين لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وأكد الغامدي صعوبة مباراة اليوم نظرا لقوة الفريق الهلالي الذي يقدم كرة قدم جميلة في الفترة الأخيرة على الصعيدين المحلي والآسيوي، ولديه استقرار فني يساعده على الحضور الجيد.
الوسوم:زيارة شباك الهلال
التصنيف: الرياضة
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