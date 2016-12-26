الغامدي : من الصعب التنبؤ بالنتيجة

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أوضح اللاعب خالد الغامدي مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه اليوم أمام منافسه التقليدي، وغريمة اللدود الهلال ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو ولي العهد الأمين لا يمكن التنبؤ بنتيجتها ، كونها لا تخضع لأي مقاييس،

وأضاف: تربطنا منافسة كبيرة مع شقيقنا الهلال، وتاريخ طويل لاشك بين الفريقين الشقيقين، وهذا الديربي الكبير مربوط بمباريات الكؤوس، وبإذن الله سنتأهل للنهائي، وأتمنى أن نخرج نحن وزملاؤنا بفريق الهلال بمباراة رائعة تعكس المستوى الكبير للفريقين وسمعتهما الكبيرة.