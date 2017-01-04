الغامدي ومندش يقهران الجمهور
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عبرت الجماهير الاتحادية عن استيائها من المستويات الهزيلة التي يقدمها الثنائي عبدالرحمن الغامدي وسلطان مندش بعد أن منح المدرب الفرصة الكاملة لهما بالمشاركة بشكل أساسي في مباراة البارحة أمام الخليج مما يؤكد عدم جاهزية اللاعبين من الجانب الذهني وابتعادهم عن أجواء المباريات بضياع الفرص السهلة والمحققة التي سنحت لهما أمام المرمى وقد طالبت الجماهير الاتحادية بتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أكثر فعالية ورغبة في الحصول على الفوز لإسعاد الجماهير الاتحادية.
الوسوم:الغامدي ومندش
التصنيف: الرياضة
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