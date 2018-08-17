الغذاء والدواء تبث رسائل توعوية عبر تطبيق ” بك نهتم “

تبث الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر تطبيقها على أنظمة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ” بك نهتم” رسائل توعوية في الجانب الغذائي والدوائي والأجهزة الطبية.

ويعد التطبيق أحد الحلول الذكية التي قدمتها الهيئة بشمولية المحتوى وتقديم الخدمات الإلكترونية بأسلوب مبتكر

ومتطور يسهل على المستخدم الوصول إلى المعلومة التي يريد بشكل سريع

إضافة إلى إشعاره بكل ما يصدر من الهيئة من تحذيرات وتنبيهات

وعرض آخر الأخبار والتحذيرات الصادرة من الهيئة إلى جانب خدمة البحث الشامل عن الأدوية المسجلة

وتفاصيلها وأسعارها وخدمة البحث عن البدائل الدوائية ودليل حفظ المواد الغذائية بطريقة سليمة

وصحية وتقديم البلاغات والاستفسارات حول المنتجات والأدوية والأجهزة الطبية.

وتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء كذلك بنشر الرسائل التوعوية عبر حساباتها SAUDI_FDA، في مواقع التواصل الاجتماعي.